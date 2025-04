Obras da terceira etapa do Binário em Criciúma causam interdições no trânsito; veja onde Implementação dos sistemas de trenagem causam comoções nas ruas até a manhã deste sábado ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 03h45 (Atualizado em 24/04/2025 - 03h45 ) twitter

O município de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, continua avançando com as obras da terceira etapa do Binário, no bairro São Luiz. Para dar seguimento à implementação dos sistemas de drenagem, as autoridades informam que serão necessárias interdições temporárias no trânsito ao longo desta semana.

Para dar seguimento à implementação dos sistemas de drenagem, as autoridades informam que serão necessárias interdições temporárias no trânsito ao longo desta semana.

