Obras da terceira etapa do Binário provocam mudanças no trânsito em Criciúma Rua Miguel Patrício de Souza deve ficar interditada até sexta-feira (12); confira os desvios ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h06 )

A rua Miguel Patrício de Souza, no Jardim Maristela, em Criciúma, será fechada, nesta semana, para obras da terceira etapa do Binário. Os trabalhos na via devem ser finalizados somente na sexta-feira (12). Até lá, condutores devem optar por rotas alternativas.

