Obras das primeiras áreas de escape de SC mudam trânsito na Serra Dona Francisca Obra inédita no estado prevê duas áreas de escape e investimento de R$ 35 milhões na rodovia ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h56 )

ND Mais

Começaram nesta segunda-feira (23) as obras das duas áreas de escape na SC-418, na Serra Dona Francisca, em Joinville, no Norte catarinense. Os trabalhos iniciaram às 8h, com a mobilização de maquinário pesado no trecho entre os kms 15 e 17, onde será adotado o sistema “siga e pare” durante as intervenções. Segundo a PMRv (Polícia Militar Rodoviária), a operação exigirá restrição parcial do tráfego, e a estimativa é que esta etapa da obra dure cerca de um ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este importante projeto de infraestrutura.

