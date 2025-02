Obras de adequação de alça restringem acesso a Capivari de Baixo pela BR-101 Dispositivo localizado no km 328 na pista Norte recebe melhorias em atividades que devem acontecer por cerca de dois meses ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 10/02/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O tráfego na região do km 328, da pista norte, sentido Florianópolis, da BR-101, no Sul de Santa Catarina, pode ser interrompido por até dois meses a partir desta segunda-feira (10). O bloqueio ocorre devido ao início das obras de melhoria e de adequação da alça de acesso a Capivari de Baixo.

Para mais detalhes sobre as obras e alternativas de acesso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Menina que se afogou em rio de SC segue internada em estado gravíssimo

Em praia lotada, confusão termina com PM disparando balas de borracha em Florianópolis

Sul de SC registra ao menos seis afogamentos no fim de semana; duas pessoas morreram