Obras de adequação restringem acesso a Capivari de Baixo pela BR-101

Após revisão na programação de melhoria no acesso a Capivari de Baixo, no Sul de Santa Catarina, no km 328 da pista Norte (sentido capital), as obras de adequação da alça de acesso ao município iniciam nesta segunda-feira (17), às 10h. Por isso, será necessário restringir o tráfego no local por até dois meses.

