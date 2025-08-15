Obras de duplicação da BR-470 rompem tubulação e afetam abastecimento em Blumenau
Rede que abastece a região do Badenfurt foi fechada por volta das 11h; previsão é de que situação seja normalizada ainda nesta quinta...
Uma das máquinas que atuam nas obras de duplicação da BR-470, em Blumenau, atingiu a tubulação de água no Km 60 da rodovia e rompeu a rede que abastece a região do bairro Badenfurt na manhã desta quinta-feira (14). A rede foi fechada para os reparos às 11h, e a equipe do Samae concluiu os trabalhos por volta das 13h30.
