Obras de duplicação interrompem parcialmente BR-280 por 15 dias Implantação do sistema "pare e siga" deve durar para os próximos 15 dias; motoristas que vão para o Centro de Guaramirim deverão fazer... ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 16h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motoristas que viajam pela BR-280, em Guaramirim, Norte de Santa Catarina, precisarão ficar atentos a implantação do sistema “pare e siga”, na altura do km 48. A operação tem previsão de durar 15 dias e é necessária para dar continuidade às obras de duplicação da rodovia, assim como concluir a pavimentação na última alça do viaduto da Caixa D’Água. A medida, já em vigor, se estende até o dia 28 de março, das 8h às 17h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as rotas alternativas e a segurança dos motoristas!

Leia Mais em ND Mais:

Mistério em SC: crânio de jovem identificado após 7 anos pode revelar duplo homicídio

PIB de Santa Catarina tem a segunda maior projeção de crescimento da década

Gêmeos de 8 anos e amigo de 11 estavam com pipa com cerol que matou jovem em SC, diz polícia