Obras de modernização no túnel Morro do Boi, na BR-101, causam novas interdições; veja quando Serão instalados componentes nos novos jatos ventiladores do túnel do Morro do Boi e os antigos vão ser retirados ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 21h46 (Atualizado em 27/01/2025 - 21h46 )

Devido às obras de modernização do sistema de automação no túnel do Morro do Boi, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, novas restrições de pista estão previstas para esta semana.

Para mais detalhes sobre as interdições e o cronograma de obras, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

