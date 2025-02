Obras de nova avenida em Balneário Camboriú seguem com demolição de 6 casas desapropriadas Objetivo de construção de avenida Ecoparque é ampliar mobilidade e segurança na região ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 21h27 (Atualizado em 27/02/2025 - 21h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seis casas desapropriadas foram demolidas para a construção de uma nova avenida em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. O processo começou nesta quinta-feira (27).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as obras e seus impactos na região!

Leia Mais em ND Mais:

Operação contra o furto de hidrômetros e fios de cobre avança na Capital

Agroboy faz negócio milionário em Jurerê In e compra três coberturas com pagamento em ‘cash’

Rua das Gaivotas terá último trecho asfaltado e ganhará ciclovia nos Ingleses