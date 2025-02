Obras do binário em Criciúma provocam novos bloqueios temporários; veja locais Interdições temporárias fazem parte da terceira etapa do Binário da Avenida Santos Dumont, no bairro São Luiz ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 28/01/2025 - 10h07 ) twitter

A rua Linha Três Ribeirões, no bairro São Luiz, em Criciúma, será totalmente fechada a partir da tarde de terça-feira (28). No dia 7 de fevereiro será a vez da rua Miguel Patrício de Souza. Ambas permanecerão interditadas por três dias consecutivos, durante o dia e à noite. A interdição faz parte da terceira etapa do projeto Binário da Avenida Santos Dumont.

Saiba mais sobre as mudanças no trânsito e como elas impactarão a mobilidade na cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

