Obras do Binário III em Criciúma interditam rua por 30 dias; veja onde

Para dar continuidade às obras do Binário III, em Criciúma, Sul de Santa Catarina, a rua Miguel Patrício de Souza, no bairro São Luiz, será interditada temporariamente. O bloqueio acontece nesta quarta-feira (23) e deverá seguir até o dia 22 de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as intervenções e como elas afetarão o trânsito na região.

