Obras do novo Hard Rock Cafe, em Itapema, são acompanhadas de perto Prefeito de Itapema visitou obras do píer onde ficará novo Hard Rock Cafe em Itapema, construído dentro da água e com vista 360º para... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 18h48 (Atualizado em 01/04/2025 - 18h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alexandre Xepa (PL), prefeito de Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina e o secretário de Governo e Infraestrutura, Marcelo Correia, visitaram nesta segunda-feira (31), o canteiro de obras do Píer Oporto, um dos projetos mais aguardados de Itapema. A estrutura, que está sendo construída na altura da rua 323, na Meia Praia, terá cerca de 200 metros de comprimento e vai abrigar uma unidade do Hard Rock Cafe, além de espaços comerciais e de lazer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse projeto inovador!

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Pane elétrica causa a morte de mais de 60 mil peixes e prejuízo de R$ 250 mil em SC

Após 10 anos de espera, obras em Hospital de Navegantes começam com investimento milionário

Quem é o fazendeiro, líder do PCC, preso na Grande Florianópolis