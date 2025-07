Obras do novo viaduto da BR-101 alteram trânsito no acesso a Itajaí Os motoristas deverão estar atentos às alterações do trânsito no trecho em obras da BR-101 ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 05h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 05h57 ) twitter

As obras de construção de um viaduto no entroncamento da BR-101 com a SC-486, na rodovia Anotnio Heil, no km 123, vão provocar alterações no trânsito no acesso a Itajaí e Brusque. A intervenção é executada pelo governo de Santa Catarina, com o objetivo de melhorar a mobilidade na região.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças no trânsito e como elas podem afetar sua rota!

