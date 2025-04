Obras emergenciais no Morro dos Cavalos são anunciadas e alteram trânsito; confira os horários Concessionária responsável por administrar o trecho do acidente seguido de explosão anunciou que os trabalhos ocorrerão nas madrugadas... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 07/04/2025 - 22h25 ) twitter

A Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho da BR-101 entre Palhoça (SC) e Curitiba (PR), anunciou que irá realizar, a partir das 22h desta segunda-feira (7), uma série de obras emergenciais no Morro dos Cavalos, onde o tombamento de um caminhão de etanol, seguido de uma explosão, incendiou a rodovia e danificou 28 veículos. Os trabalhos incluem recuperação do pavimento e corte de árvores.

