'Obras históricas': SC destina R$ 50 milhões para pavimentação em Rio do Sul Pelo menos 95 ruas serão contempladas por pacote milionário de obras de pavimentação em Rio do Sul; veja a lista ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 07h59 (Atualizado em 26/04/2025 - 07h59 )

Rio do Sul está prestes a receber o maior pacote de obras da história da cidade, com a pavimentação de pelo menos 95 ruas. O investimento será de R$ 50 milhões, com recursos do Governo de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre este importante investimento em infraestrutura, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

