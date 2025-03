Obras interrompem parcialmente trânsito na BR-280, em Araquari Motoristas devem ficar atentos com as sinalizações; medida faz parte das obras de duplicação da BR-280 ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h27 ) twitter

Motoristas que viajam pela BR-280, em Araquari, devem ficar atentos com a implantação do sistema Pare e Siga, em dois trechos da rodovia, entre esta quinta-feira (6) e domingo (9). O sistema será implementado nos quilômetros 39 e 50 devido ao transporte e lançamento de vigas sobre o Rio Piraí, entre as 7h às 18h.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as interrupções e como isso pode afetar sua viagem!

