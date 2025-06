Obras na BR-101 alteram o tráfego em 11 cidades de SC; confira horários e trechos Ações desempenhadas entre os dias 16 e 22 de junho requerem interdições de faixas e atenção redobrada dos motoristas ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 04h35 (Atualizado em 17/06/2025 - 04h35 ) twitter

A CCR ViaCosteira divulgou, nesta semana, as obras na BR-101 que devem ser realizadas entre os dias 16 e 22 de junho. Entre as ações desempenhadas em 11 cidades da região Sul de Santa Catarina, estão os trabalhos permanentes de recuperação de pavimento, manutenção e conservação da rodovia. Para a realização de todos esses serviços são necessárias interdições de faixas, podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos.

Para mais detalhes sobre as interdições e horários, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

