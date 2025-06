Obras na BR-101 provocam bloqueio parcial da rodovia em Garuva nesta segunda-feira A obra consiste em recompor o talude, aplicando a solução de enrocamento com pedras, deixando a encosta mais resistente, evitando erosões... ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As obras de recuperação e estabilização do talude da BR-101, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, vão provocar o bloqueio da faixa da direita da rodovia, no km 3,1, sentido Norte, a partir das 22h, desta segunda-feira (16). A interdição é necessária para a movimentação das barreiras de concreto que farão parte da sinalização no local. A partir das 5h da terça-feira (17), o fluxo volta a operar em duas faixas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as obras e como elas podem afetar seu trajeto!

Leia Mais em ND Mais:

Deputado solta ‘obrigado pelo 69’ e deixa seguidores com a pulga atrás da orelha

Greve em São José chega ao fim: o que ficou definido no acordo entre prefeitura e servidores

‘Casamento do Século’ tem ampliação no acesso a inscrições e local da cerimônia divulgado