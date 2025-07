Obras na BR-158 causam interdições parciais durante o dia no Oeste de SC Trânsito segue em meia pista na BR-158 entre Palmitos e Cunha Porã, no Oeste do estado ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 04h56 (Atualizado em 05/07/2025 - 04h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Motoristas que circulam pela BR-158, no Oeste de Santa Catarina, devem ficar atentos às intervenções em andamento na rodovia. O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) informa que estão sendo realizadas operações de Pare e Siga, entre os quilômetros 101 e 147, nos municípios de Palmitos e Cunha Porã, durante o dia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre as obras e suas implicações no trânsito!

Leia Mais em ND Mais:

Polícia desvenda homicídio de jovem que desapareceu em setembro no Extremo Sul de SC

Câmara de Vereadores de SC tem comando 100% feminino pela primeira vez

Mercado Público de Florianópolis terá ‘limpa’ em boxes com dívidas e irregularidades