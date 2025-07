Obras na BR-470: Blumenau terá cinco novos viadutos Em Blumenau, dois viadutos estão em finalização e três não tiveram início ainda ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 02h15 (Atualizado em 01/07/2025 - 02h15 ) twitter

A duplicação da BR-470 em Santa Catarina prevê 27 novos viadutos, entre Indaial e Navegantes, 18 já foram finalizados e entregues. Outros cinco estão em construção e quatro ainda não tiveram início. Em Blumenau, dois viadutos estão em execução: um no km 45, com conclusão estimada para este ano, e outro no km 57, com entrega prevista ainda em julho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre as obras na BR-470!

