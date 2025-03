Obras na SC-350 avançam e 25% do asfalto já está concluído O investimento é feito por meio do programa Estrada Boa do governo do Estado ND Mais|Do R7 26/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As obras na SC-350, no trecho de 47 quilômetros, entre Abelardo Luz e Passos Maia, no Oeste de Santa Catarina, está sendo asfaltado em dois lotes, está com 25% das obras concluídas. O investimento é feito por meio do programa Estrada Boa do governo do Estado e prevê melhorias em rodovias de todas as regiões.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o avanço das obras e o impacto na região!

Leia Mais em ND Mais:

Dinheiro urgente em 7 dias: cigano ensina oração ‘infalível’ para quitar dívidas

Quem é o vice-prefeito de BH, Álvaro Damião, que assumirá prefeitura após a morte de Fuad Noman

Assassinato planejado próximo a motel de Navegantes resulta em condenação de 16 anos