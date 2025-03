Obras na SC-401 já têm data para começar; saiba quando Projeto terá quatro quilômetros de vias marginais, passagem elevada e implantação de rotatória; obras na SC-401 serão realizadas no... ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 15/03/2025 - 22h05 ) twitter

As obras na SC-401, no trecho entre os quilômetros 12 e 19, iniciarão a partir das 22h de segunda-feira (17), em Florianópolis. As máquinas vão começar os trabalhos entre o bairro João Paulo e o acesso ao bairro Cacupé, no sentido Centro-Bairro.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a duração e os detalhes das obras!

