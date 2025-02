Obras sem licença ambiental em SC podem colocar em risco meio ambiente, alertam especialistas Lei que dispensa licença ambiental para obras emergenciais da Defesa Civil em rios gerou preocupação em especialistas; órgão lista... ND Mais|Do R7 19/01/2025 - 10h26 (Atualizado em 19/01/2025 - 10h26 ) twitter

A lei que dispensa licença ambiental para obras emergenciais da Defesa Civil em rios pode colocar em risco áreas de APP (Áreas de Preservação Permanente) em Santa Catarina, alertaram especialistas. A legislação foi sancionada pelo governador Jorginho Mello (PL) em 7 de janeiro.

