Ocupação de UTIs no Sul de SC ultrapassa 90% e aumenta alerta para síndrome respiratórias Sintomas estão ligados a doenças como Covid-19 e Influenza H1N1; autoridades intensificam campanha por vacinação ND Mais|Do R7 28/05/2025 - 22h55 (Atualizado em 28/05/2025 - 22h55 ) twitter

Santa Catarina está em alerta para o elevado número de pacientes internados com síndrome respiratória. No Sul, o problema se agravou desde o último final de semana, elevando para mais de 90% a taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) dos hospitais da região que atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender melhor a situação crítica das UTIs e as recomendações de saúde.

