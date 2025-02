OFiC e Pablo Rossi realizam concerto inédito no novo espaço A.Galeria, em Florianópolis Primeiro concerto exclusivo musical da A.Galeria contará com repertório de Villa-Lobos, Rachmaninov, Gershwin e Beethoven e tem entrada... ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 16h27 ) twitter

A Orquestra Filarmônica Catarinense (OFiC), sob a direção musical e solos do pianista Pablo Rossi, realiza no dia 7 de fevereiro, às 20h, o concerto “Piano Sinfônico com a Formação de Cordas OFiC e Pablo Rossi”, no espaço A.Galeria, localizado no Passeio Primavera, em Florianópolis. A apresentação, que terá entrada franca, marca a estreia de uma programação exclusivamente musical em uma parceria do novo centro de exposições e a OFiC. Devido à lotação reduzida do espaço, os interessados devem retirar o ingresso pela plataforma sympla.

