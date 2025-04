Oito perguntas e respostas sobre caso chocante de empresária morta em SC Cristiane Bittencourt Souza, de 44 anos, morreu dentro de um veículo, após ser atingida por um tiro, em Tubarão ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 21h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 21h00 ) twitter

Cristiane Bittencourt Souza, de 44 anos, empresária morta em SC, chocou o Sul do estado. O crime foi registrado na avenida Patrício Lima, na última terça-feira (22), quando o carro com a vítima e o marido, de 61 anos, foi alvo de tiros. A mulher, atingida com um disparo na cabeça, morreu no local. O companheiro dela foi encaminhado ao HNSC (Hospital Nossa Senhora da Conceição) e não corre risco de vida. O casal era proprietário de um posto de combustíveis na cidade.

