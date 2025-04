‘Okay Baby’: quem é o bebê influencer de 2 anos que morreu em acidente de carro Sensação no Instagram e no TikTok, Preston Ordone não resistiu a um grave acidente em Lousiana, nos Estados Unidos, quando o carro... ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 09h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 09h20 ) twitter

Preston Ordone, um bebê de apenas 2 anos, morreu em um acidente de carro na última quinta-feira (24) em uma estrada rural no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela Polícia Estadual.

Para saber mais sobre essa trágica história e os detalhes do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

