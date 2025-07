Oktoberfest Blumenau aposta na nostalgia e resgata ‘parque dos anos 1980’ Após mais de 30 anos, parque de diversões volta ao ginásio Galegão ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 20h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h18 ) twitter

ND Mais

A 40ª Oktoberfest Blumenau irá resgatar o parque de diversões ao lado do Ginásio Galegão, como ocorria nas décadas de 1980 e 1990. A novidade foi anunciada pelo Parque Vila Germânica na noite de segunda-feira (7). A expectativa é que o retorno do parque traga um sentimento de nostalgia para quem viveu essa tradição no passado, além de criar novas lembranças para as gerações mais jovens.

