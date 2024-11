Oktoberfest Blumenau atrai multidões em dia de festa Os ingressos para a Oktoberfest Blumenau foram esgotados na noite de sábado (19), com lotação máxima no Parque Vila Germânica ND Mais|Do R7 20/10/2024 - 16h28 (Atualizado em 20/10/2024 - 16h28 ) twitter

Neste sábado (19), a Oktoberfest Blumenau atingiu seu auge, com a lotação máxima nos pavilhões do Parque Vila Germânica. Com muita música, gastronomia e, claro, muito chope, a animação tomou conta e mais de 70 mil pessoas prestigiaram a maior festa alemã das Américas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

