Oktoberfest Blumenau lança novo cartaz e anuncia carroças motorizadas para desfiles A maior festa alemã das Américas, que ocorrerá de 8 a 26 de outubro, preparou a temática "Um viva àquilo que nos une" ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 12/02/2025 - 16h07 )

O novo cartaz da Oktoberfest Blumenau foi revelado nesta quarta-feira (12). Além disso, a proibição de veículos de tração animal nos desfiles e a segurança da maior festa alemã das Américas foram apresentadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novidades da Oktoberfest Blumenau!

