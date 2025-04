Oktoberfest Blumenau terá mais dias com entrada gratuita e novo horário A Oktoberfest Blumenau terá entrada grátis na abertura, no encerramento, nas segundas e terças-feiras, e também em uma quinta-feira... ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 22h20 (Atualizado em 24/04/2025 - 22h20 ) twitter

DZ Fotografia

Para quem está ansioso pela chegada da Oktoberfest Blumenau neste ano, uma novidade promete animar ainda mais o público. Em 2025, a maior festa alemã das Américas terá mais um dia com entrada gratuita. Além do acesso livre no primeiro, último dia, nas segundas e terças-feiras, a primeira quinta-feira da festa também terá entrada gratuita para o público.

