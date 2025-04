‘Olha a cagada aí’: caminhão tenta ultrapassar veículo quebrado e quase causa acidente no PR Susto entre um caminhão e uma carreta aconteceu na rodovia PR-340 ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 04h59 (Atualizado em 26/04/2025 - 04h59 ) twitter

Um acidente grave foi evitado por pouco na tarde de quinta-feira (24) na PR-340, entre Castro e Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Um caminhão tentou ultrapassar outro veículo parado em uma curva e quase colidiu de frente com uma carreta que vinha no sentido contrário.

Para saber mais sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

