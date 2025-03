Olho gordo? Imagine-se tomando um café, folheando as páginas do jornal e se deparando com histórias que tocam o coração e provocam a mente; confira... ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

a horseshoe and a four-leaf clover symbolizes good wishes

Caro (a) leitor (a) Redes sociais são uma coisa muito louca, né? Você já reparou como, hoje em dia, todo mundo posta conquistas, viagens, relacionamentos perfeitos e momentos felizes? Mas será que essa exposição toda tem um preço?

Para uma reflexão mais profunda sobre o impacto das redes sociais e as superstições que nos cercam, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ônibus sequestrado em Balneário Camboriú durante ida ao banheiro? Entenda

Empresário é preso por furtar Constituição e participar dos atos de 8 de janeiro

Inconformado com fim da relação, homem é condenado a 8 anos por tentar matar ex a facadas em SC