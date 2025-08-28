Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

‘Olhos digitais’: segurança da Efapi prevê drones e até rastreamento de foragidos em tempo real

Efapi 2025 será realizada de 10 a 19 de outubro e conta com novidades no esquema de segurança do evento; expectativa é receber cerca...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Efapi 2025, que será realizada de 10 a 19 de outubro, contará com câmeras e drones equipados com reconhecimento facial, identificação de pessoas com mandados de prisão em aberto e uma central de monitoramento integrada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades da Efapi 2025!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.