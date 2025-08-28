‘Olhos digitais’: segurança da Efapi prevê drones e até rastreamento de foragidos em tempo real Efapi 2025 será realizada de 10 a 19 de outubro e conta com novidades no esquema de segurança do evento; expectativa é receber cerca... ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 00h57 ) twitter

A Efapi 2025, que será realizada de 10 a 19 de outubro, contará com câmeras e drones equipados com reconhecimento facial, identificação de pessoas com mandados de prisão em aberto e uma central de monitoramento integrada.

