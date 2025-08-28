‘Olhos digitais’: segurança da Efapi prevê drones e até rastreamento de foragidos em tempo real
Efapi 2025 será realizada de 10 a 19 de outubro e conta com novidades no esquema de segurança do evento; expectativa é receber cerca...
A Efapi 2025, que será realizada de 10 a 19 de outubro, contará com câmeras e drones equipados com reconhecimento facial, identificação de pessoas com mandados de prisão em aberto e uma central de monitoramento integrada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades da Efapi 2025!
