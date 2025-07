Olimpíada das APAEs reúne 900 atletas em competição marcada por inclusão e superação em SC Olimpíada das APAEs reúne delegações de todo o estado em Xanxerê e Chapecó, com disputas em diversas modalidades adaptadas ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 02h57 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A 23ª Olimpíada das APAEs de Santa Catarina começou oficialmente nesta terça-feira (8), com as primeiras disputas realizadas em Xanxerê, no Oeste do estado. Cerca de 900 atletas com deficiência intelectual e múltipla participam da competição, considerada a terceira maior do país no segmento de esporte adaptado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento incrível!

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Avenida de Balneário Camboriú ‘vira mar’ e trânsito fica caótico

Ônibus atinge pilar e derruba parte da cobertura de terminal em Joinville

Golpe do ‘falso médico’ em UPA de Itajaí tenta extorquir familiares de paciente