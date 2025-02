Onda de calor coloca 104 cidades de SC em alerta de perigo, segundo Inmet; veja quando De acordo com o Instituto, a onda de calor é resultante da falta de chuvas regulares na parte norte da Argentina e no centro-oeste... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 06/02/2025 - 12h27 ) twitter

A onda de calor que atinge o Sul do Brasil deve persistir, pelo menos, até a próxima segunda-feira (10) às 20h, segundo aviso emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nesta quarta-feira (5). A tendência é que os termômetros em grande parte do Rio Grande do Sul, bem como no em regiões de Santa Catarina, ultrapassem os 40°C.

Para mais informações sobre como se proteger e as cidades afetadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

