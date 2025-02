Onda de calor de até 43°C atua como ‘enorme fogueira’ e traz riscos de temporais para SC Bolha de calor será de longa duração e pode causar tempestades severas com ventos fortes e granizo; especialista alerta para altas... ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 20h27 (Atualizado em 03/02/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma intensa onda de calor começou a se instalar no Sul do Brasil nesta semana, com temperaturas elevadas impulsionadas por uma bolha de calor vinda do Norte da Argentina. O fenômeno será de longa duração e influenciará principalmente o Oeste catarinense, além de algumas áreas do Sul e Nordeste de Santa Catarina nos próximos dias.

Para mais detalhes sobre os riscos e previsões, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Câmera camuflada em caixa eletrônico levanta suspeita e polícia descobre fraude em SC

Com dois aumentos salariais em 2025, vereadores precisam mostrar trabalho em Florianópolis

CRECI-SC defende a sociedade e os corretores com fiscalização e rigor contra ilegalidades