Onda de calor: escolas de Chapecó têm ar-condicionado, mas sobrecarga elétrica dificulta o uso Chapecó conta com 85 instituições municipais e 25 escolas estaduais que são afetadas pela onda de calor dos últimos dias; sobrecarga... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 13/02/2025 - 17h08 ) twitter

Uma intensa onda de calor tem afetado diversos municípios de Santa Catarina nos últimos dias, impactando a rotina da população e comprometendo atividades diárias. Em Chapecó, no Oeste do estado, alunos e professores enfrentam dificuldades para manter a normalidade das aulas diante das altas temperaturas.

