Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Onda gigante encarada por atleta da elite em SC bate recorde de maior do país: ‘Tremeu a costa’

Lucas Chumbo, campeão mundial, esteve em julho na Laje da Jagua, a “Nazaré Brasileira”

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A maior onda do Brasil continua no Sul de Santa Catarina! A Laje da Jagua, em Jaguaruna, bateu o próprio recorde ao registrar uma ondulação de 14,82 metros de altura. O feito aconteceu após o ciclone extratropical, que atingiu o estado, no fim de julho, ter proporcionado o cenário perfeito para o surf.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse incrível feito!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.