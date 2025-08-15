Onda gigante encarada por atleta da elite em SC bate recorde de maior do país: ‘Tremeu a costa’
Lucas Chumbo, campeão mundial, esteve em julho na Laje da Jagua, a “Nazaré Brasileira”
A maior onda do Brasil continua no Sul de Santa Catarina! A Laje da Jagua, em Jaguaruna, bateu o próprio recorde ao registrar uma ondulação de 14,82 metros de altura. O feito aconteceu após o ciclone extratropical, que atingiu o estado, no fim de julho, ter proporcionado o cenário perfeito para o surf.
A maior onda do Brasil continua no Sul de Santa Catarina! A Laje da Jagua, em Jaguaruna, bateu o próprio recorde ao registrar uma ondulação de 14,82 metros de altura. O feito aconteceu após o ciclone extratropical, que atingiu o estado, no fim de julho, ter proporcionado o cenário perfeito para o surf.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse incrível feito!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse incrível feito!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: