Ondas gigantes e ventos intensos: ciclone muda o tempo e acende alerta no Litoral Norte de SC

A formação de um ciclone extratropical no oceano poderá provocar ventos intensos no Litoral Norte de Santa Catarina, especialmente entre o fim da tarde desta segunda-feira (28) e a madrugada de terça-feira (29). Conforme a Defesa Civil, estas rajadas de vento poderão superar os 50 km/h. Já a chuva prevista é fraca ou praticamente inexistente, porém o mar seguirá agitado, com ondas acima de três metros, principalmente ao sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre os riscos e recomendações da Defesa Civil.

