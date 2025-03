Onde assistir ‘Anora’ e ‘Ainda Estou Aqui’, destaques do Oscar 2025, na Grande Florianópolis

Onde assistir ‘Anora’ e ‘Ainda Estou Aqui’, destaques do Oscar 2025, na Grande Florianópolis Ainda dá tempo de assistir os filmes que brilharam na premiação do cinema mundial ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 03/03/2025 - 17h07 ) twitter

A 97ª edição do Oscar reconheceu, na noite desse domingo (2), as principais obras do cinema mundial. Dentre os premiados, o brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ confirmou o favoritismo e levou a estatueta de melhor filme internacional. O norte-americano Anora, um dos principais cotados na premiação, ganhou a principal categoria da noite, de Melhor Filme.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber onde assistir a esses filmes imperdíveis!

