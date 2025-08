Onde assistir ao vivo Tubarão x Metropolitano pela Série B do Catarinense Tubarão e Metropolitano se enfrentam no jogo de ida do playoff da Série B do Catarinense 2025 nesta quinta-feira, no Estádio Domingos... ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h57 ) twitter

Tubarão e Metropolitano começam a decidir uma vaga na semifinal da Série B do Catarinense 2025 nesta quinta-feira (31), às 15h, no Estádio Domingos Silveira Gonzalez, casa do Peixe. A partida será realizada durante à tarde porque o time da Cidade Azul não conseguiu realizar testes para trocar a iluminação do estádio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

