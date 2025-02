OneWG investe em IA para capacitar seus colaboradores e potencializar talentos Agência criou um Laboratório de Inteligência Artificial para elevar o talento da equipe e acompanhar tendências do mercado. ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 15h48 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desde agosto de 2024, a OneWG conta com um Laboratório de Inteligência Artificial. A iniciativa visa tornar a agência uma referência no uso de IA dentro do mercado publicitário.

Para saber mais sobre como a OneWG está revolucionando o mercado publicitário com a Inteligência Artificial, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

A Ibagy é eleita uma das 4 melhores empresas do varejo para se trabalhar no Brasil

Dia Mundial do Câncer: número de casos pode crescer 77% até 2050, aponta OMS

Inscrições para o Fies 2025 abrem nesta terça; entenda como funciona e veja como se inscrever