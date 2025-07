Ônibus atinge pilar e derruba parte da cobertura de terminal em Joinville Acidente ocorreu durante manobra de ré no Terminal do Iririú; ninguém se feriu ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 01h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 01h37 ) twitter

Um ônibus colidiu com um dos pilares do Terminal do Iririú, na zona Leste de Joinville, por volta das 11h desta terça-feira (8). O impacto provocou a queda de parte da cobertura do terminal. Ninguém ficou ferido.

