Ônibus com passageiros fica suspenso em barranco após acidente na BR-470 Acidente aconteceu na noite de domingo (23), na BR-470 em Rodeio ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 24/02/2025 - 13h26 )

Um ônibus com passageiros e um carro se envolveram em um acidente na BR-470, em Rodeio, na noite deste domingo (23). A batida de frente aconteceu no bairro Rio Morto, por volta das 23h30.

Para mais detalhes sobre o acidente e as informações sobre os passageiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

