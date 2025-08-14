Ônibus de 1981 vira hospedagem inusitada e aconchegante no Oeste de SC
O Tilli Bus está localizado em uma área rural de Nova Itaberaba e fica a 30 minutos de Chapecó e Pinhalzinho, no Oeste
Em meio à tranquilidade rural do Oeste catarinense, um ônibus Marcopolo de 1981 ganhou nova vida como hospedagem aconchegante e repleta de experiências. Batizado de Tilli Bus, ele está estacionado na linha Pinheiro, em Nova Itaberaba, no limite com Chapecó, e oferece estadia pet friendly para quem busca descanso, contato com a natureza e conforto.
Em meio à tranquilidade rural do Oeste catarinense, um ônibus Marcopolo de 1981 ganhou nova vida como hospedagem aconchegante e repleta de experiências. Batizado de Tilli Bus, ele está estacionado na linha Pinheiro, em Nova Itaberaba, no limite com Chapecó, e oferece estadia pet friendly para quem busca descanso, contato com a natureza e conforto.
Para saber mais sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: