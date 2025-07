Ônibus de turismo de Porto Alegre capota e deixa um morto e feridos na BR-101, em SC Acidente envolveu um ônibus da empresa Nordeste, do Paraná, e saiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; quatro feridos foram levados... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 19h37 ) twitter

Um grave acidente de trânsito envolvendo um ônibus de turismo foi registrado na madrugada desta terça-feira (22) na BR-101, em Imbituba, no Sul de Santa Catarina. Conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo tombou na altura do km 296, na marginal da rodovia, sentido Norte, nas proximidades do Posto Russo, entrada do bairro do bairro Itapirubá.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

