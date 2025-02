Ônibus de turismo pega fogo na BR-101 em Criciúma; enorme nuvem de fumaça chama atenção Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (11); segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um ônibus de turismo pegou fogo no acostamento da BR-101, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia passageiros no veículo, apenas o motorista, que não teve ferimentos.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Florianópolis irá registrar 4ª maior temperatura do Brasil nesta terça; confira ranking

Casal suspeito de matar idosa com tesoura cravada no pescoço é preso em SC

Motorista que jogou carro contra pai e filho em festa de Natal é condenado a 15 anos em SC