Ônibus em Itajaí voltam a rodar após paralisação surpresa Paralisação dos ônibus em Itajaí ocorreu nesta sexta-feira (7) por suposto atraso no pagamento de salário dos funcionários ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 23h24 (Atualizado em 07/03/2025 - 23h24 )

Após paralisação anunciada por trabalhadores do SOL (Sistema de Ônibus Local) no início desta sexta-feira (7), os ônibus do transporte coletivo voltaram a rodar normalmente pela cidade no final da tarde. A paralisação pegou de surpresa tanto a população quanto a prefeitura, a concessionária e o sindicato da categoria.

