Ônibus gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica é aprovado em Florianópolis
Projeto foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal na segunda-feira (1º); medida visa auxiliar na independência financeira...
A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou o projeto de lei que garante transporte coletivo gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A medida foi votada em sessão realizada na segunda-feira (1º).
A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou o projeto de lei que garante transporte coletivo gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A medida foi votada em sessão realizada na segunda-feira (1º).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa importante iniciativa!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa importante iniciativa!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: