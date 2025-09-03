Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ônibus gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica é aprovado em Florianópolis

Projeto foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal na segunda-feira (1º); medida visa auxiliar na independência financeira...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou o projeto de lei que garante transporte coletivo gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A medida foi votada em sessão realizada na segunda-feira (1º).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.