Ônibus gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica é aprovado em Florianópolis Projeto foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal na segunda-feira (1º); medida visa auxiliar na independência financeira... ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 22h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 22h37 )

A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou o projeto de lei que garante transporte coletivo gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A medida foi votada em sessão realizada na segunda-feira (1º).

